La presse espagnole taille sans retenue le Barcelone, la Camavingamania bat son plein au Real Madrid

Le Barça taillé sans retenue par la presse

Deuxième match nul consécutif en Liga pour le FC Barcelone, qui est allé concéder un pauvre 0-0 hier soir sur la pelouse de Cadix. Un 3e match sans victoire toutes compétitions confondues pour les hommes de Ronald Koeman qui accentue la pression sur le club blaugrana ce matin. Pour Marca par exemple, «le jeu des Catalans est pauvre», bien loin du tiki-taka des grandes années. Le FC Barcelone est même «à l'agonie» pour As et la presse espagnole ne donne pas cher de la peau de Koeman dans les prochaines semaines. Il sera sur le banc pour le prochain match dimanche, mais pas forcément la semaine prochaine. Le nom de Xavi revient avec insistance en une de Mundo Deportivo afin de le remplacer. Le média catalan qui s'agace aussi de l'arbitrage d'hier soir. L'expulsion de Frenkie de Jong «a cassé la réaction» attendue des Blaugranas, écrit le quotidien. Une soirée de «frustration et d'indignation» finalement, comme le résume Sport ce vendredi.





Le Real déjà sous le charme de Camavinga

Si Karim Benzema est désigné comme le principal métronome du Real Madrid en ce début de saison (il est impliqué sur 15 buts madrilènes en 6 matches de Liga), un autre Français brille depuis son arrivée le dernier jour du mercato dans la capitale espagnole. Il s'agit d'Eduardo Camavinga, transféré le 31 août pour environ 40 M€ depuis le Stade Rennais. Depuis, le jeune prodige de 18 ans a déjà conquis Madrid. Il fait par exemple la une de Marca ce matin, qui le voit comme «l'impulsion nouvelle» du club merengue. Depuis sa première apparition contre le Celta de Vigo au début du mois, le milieu de terrain sublime le jeu du Real qui a inscrit 9 buts et n'en a encaissé qu'un seul en sa présence sur le terrain. Le conte de fées continue pour Cama et visiblement, personne n'a envie qu'il s'arrête.



Chelsea lâche Koundé pour De Ligt

Alors que Chelsea a fait le forcing quasiment tout le mois d'août afin d'arracher Jules Koundé au Séville FC, cette piste serait désormais de l'histoire ancienne à en croire Estadio Deportivo. Le quotidien andalou nous explique ce vendredi que les Blues ont renoncé au défenseur central français, Monchi détaillant même que les Londoniens ne se sont jamais approchés du prix demandé cet été. Mais pas de quoi frustrer les champions d'Europe en titre qui, selon le Daily Mail, se sont mis en quête d'une nouvelle cible pour leur défense centrale. Et celle-ci s'appellerait Matthijs de Ligt, le jeune joueur de 22 ans de la Juventus. Chelsea serait même prêt à balancer 120 M€ sur la table lors du prochain mercato afin de faire craquer la Vieille Dame. Affaire à suivre.