La presse italienne annonce un accord en vue entre Florian Thauvin et l'AC Milan mais...

L’histoire d’amour entre Florian Thauvin (28 ans) et l’Olympique de Marseille a viré au divorce. Amoureux du club phocéen, l’ailier avait tout fait pour revenir sur la Canebière après son expérience malheureuse à Newcastle. Ensuite, le natif d’Orléans a poursuivi son bonhomme de chemin avant de se retrouver dans une situation cruciale. Après une saison 2019/2020 gâchée par une blessure à la cheville et le coronavirus, Thauvin attendait un signe fort de ses dirigeants à un an de la fin de son bail.





Une prolongation essentielle aussi pour l’OM, puisque le joueur est l’un des plus gros actifs du club. Dans un contexte financier très compliqué pour les Olympiens, Thauvin aurait ainsi pu rapporter plusieurs dizaines de millions d’euros. Au lieu de ça, Marseille va sans doute voir partir son numéro 26 sans récupérer le moindre denier. Brouillé avec le président Jacques-Henri Eyraud et fâché avec Dimitri Payet qu’il accuse d’avoir rendu impossible toute revalorisation salariale à cause de sa prolongation, le champion du monde 2018 refuse de prolonger.



Milan toujours sur le coup

Le mois dernier, JHE a discuté avec lui des modalités d'un nouveau contrat. Pas suffisant pour l’ancien Bastiais. Depuis, les négociations semblent rompues. Et ce matin, Tuttosport annonce sur sa Une que le Marseillais a dit oui à l’AC Milan. Un avenir en noir et rouge confirmé par TMW, qui ajoute que Thauvin aurait donné sa priorité aux Rossoneri. Mieux, il serait disposé à ne pas se montrer excessivement gourmand avec le club lombard pour avoir le privilège de revêtir ce maillot historique.



Toutefois, selon nos informations, si les discussions sont réelles entre les différentes parties, un accord est loin d'avoir été trouvé entre le joueur le plus décisif de l'OM depuis le début de la saison (7 buts et 7 passes décisives) et le club italien. Le joueur préférant pour l'instant rester concentré sur Marseille et sur toutes les échéances à venir du club phocéen.