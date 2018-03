La psychose des enlèvements gagnent les écoles : des caméras de surveillance installées

La recrudescence des enlèvements, viols et tueries d’enfants commencent sérieusement à inquiéter les dirigeants des établissements scolaires. En effet, les criminelles qui s’adonnent à ces actes odieux ne s’imposent pas de limites. Et c’est ainsi que plusieurs personnes ont été arrêtées rodant à côté des écoles.



Cette situation a motivé les responsables de ces écoles à prendre certaines mesures, ont constaté nos confrères de Sud Fm. Et, dans ce cadre, les enseignants et autre membres des établissements ont intégré dans leurs programmes la sensibilisation pour pousser les enfants à faire attention aux inconnus.



Certains ont même poussé le bouchon jusqu’à installer des caméras de surveillance aux abords des établissements. En plus de ces mesures, ils envisagent d'en ajouter d'autres pour garantir la sécurité des enfants qui leur son confiés.