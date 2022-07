La qualification d'Ons Jabeur pour la finale de Wimbledon enchante les Tunisiens

Habituellement, les cafés et les bars à Tunis sont noirs de monde pour suivre des matchs de football mais jeudi dernier, ils étaient tous branché sur le tennis pour suivre le demi finale de Wimbeldon. Quand elle s'est qualifié au finale la joie a explosé et certains manifestaient leur joie dans la rue en répétant le nom de leur joueuse préféré.



Ons Jabeur est devenue pou les Tunisiens « Onstoppable » pour dire qu'elle est inarrêtable, source d'inspiration pour les jeunes de son pays et au-delà, dans le continent africain et le monde arabe.



Face à la presse tunisienne qui comme la population s'enflamme pour leur joueuse préférée, seuls quelques voix des Frères musulmans tunisiens attaquent Ons Jabeur et minimisent ces exploits. Ils l'attaquent en tant que femme et l'appelle à couvrir son corps, à se voiler. Exemple, l'ex-parlementaine d'Ennahda qui s'est moqué du surnom de la championne; « ministre du bonheur », rappelant la situation du peuple tunisien qui est : « opprimé, pauvre et au chômage ».



Ces positions ont été largement dénoncées sur les réseaux sociaux par les Tunisiens qui espèrent la victoire de Ons Jabeur ce samedi pour célébrer doublement et de la meilleure façon la fête du sacrifice.