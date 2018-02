La réponse sèche des enseignants à Me El Hadji Oumar Youm :« c’est un maître chanteur, qu’il arrête de nous insulter »

Les enseignants n’ont pas pu digérer les propos du directeur de cabinet du Président Macky Sall, selon lesquels, les revendications des syndicats ne sont rien d’autres que du chantage et de la surenchère. Très remonté, le secrétaire général du Cusems, Abdoualaye Ndoye, a décidé de répondre sèchement à l’avocat.



«Je voudrais d’abord dire à Me Youm qu’il ne peut pas donner des leçons de moralité, de patriotisme, de civisme aux enseignants. Ces derniers ont payé le prix du sang pour permettre au Sénégal d’accéder à l’indépendance. Ils se sont sacrifiés en 2012 pour sauver la République, la Constitution pour permettre au régime du Président Macky Sall d’être aujourd’hui, au pouvoir », déclare secrétaire général du Cusems.



Très en verve, Abdoulaye Ndoye de poursuivre : « il faut que Me Youm arrête d’insulter les enseignants. Et, son acte confirme la thèse selon laquelle le régime du Président Macky Sall méprise les enseignants, n’aime pas les enseignants. Qu’il se le tienne pour dit».



D’un ton amer, l’enseignant d’indexer la robe noire d’être «un maître chanteur ». «Je le répète, lui, il connait le chantage, peut-être qu’il a été éduqué dans le chantage, il ne connait que ça », campe-t-il .



Le secrétaire général du Cusems d'ajouter : "les enseignants ne vont plus accepter que Me Youm les insulte. Car, a-t-il précisé, «il n’est pas plus patriote que nous, ni plus honnête que nous ni plus sérieux que nous. S’il est aujourd’hui avocat, c’est grâce aux enseignants qui l’ont formé, qui l’ont encadré, qui ont fait de lui ce qu’il est sans les enseignants, il serait autre chose ».



Le syndicaliste de rappeler qu’ils ont «signé un protocole d’accords avec le gouvernement du Sénégal qui n’a pas respecté ses engagements. Et, pour justifier leurs revendications, il a souligné que c'est pour «exiger le respect de ses engagements».



«Les propos de Me Youm montrent qu'il n’a aucun respect pour la Nation et le peuple sénégalais parce que quelqu'un qui insulte les enseignants, il insulte toute la nation», conclut-il .