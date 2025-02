La route reliant Sénoba, Ziguinchor et Mpack sera bien livrée cette année ( Yankhoba Diémé)

Les travaux de la route reliant Sénoba, Ziguinchor et Mpack (sud) seront achevés et la même infrastructure routière ouverte à la circulation au cours de cette année, a assuré, lundi, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé.



Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens dans un entretien avec la presse locale, à Mpack a estimé que « c’est le taux d’exécution le plus avancé de tous les chantiers en cours, [qu’il a] déjà visités ». « Il est prévu de livrer ces travaux au cours de cette année. Nous maintenons l’objectif de livrer cet ouvrage aux populations avant la fin de l’année 2025 », a soutenu M. Diémé lors d’une visite du chantier, en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.



« Pour des mesures de commodité, nous avons déjà ouvert la voie à la circulation. Au cours de cette année, cette route sera officiellement livrée », a-t-il insisté en se réjouissant du niveau d’exécution des travaux, rapporte l’Aps.