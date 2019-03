La société civile alerte sur le vote à caractère identitaire

« Le scrutin du 24 février s’est déroulé de manière satisfaisante dans l’ensemble. Les quelques dysfonctionnements notés n’ont pas été de nature à remettre en cause la transparence et la crédibilité du scrutin», a soutenu la mission d'observation électorale de la société civile, conduite par le professeur Babacar Gueye.



Mais, malgré leur satisfecit sur le déroulement du vote, ces observateurs ont émis leur crainte, face à la presse ce vendredi.



« Ce que nous avons constaté est que cette élection a, par ailleurs, révélé les signes d’une fracture identitaire, fracture ethnique, fracture de confrérie qu’il convient de réparer au plus vite pour préserver la cohésion nationale, pour préserver notre commun vouloir vivre ensemble qui a été jusqu'ici un des principaux atouts du système politique Sénégalais. »



Cette mission est composée de 2135 membres dont le Chef de Mission, dont le Comité de pilotage de SunuElection, du Collège de facilitateurs déployés dans les 45 départements du Sénégal.