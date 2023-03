La sous-Secrétaire d’Etat américaine reçue par Macky Sall au Palais

Uzra Zeya, Sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme, a été reçue aujourd'hui par le Chef de l'État.



Au cours de cette rencontre, la Sous-secrétaire d'État et le Président de la République ont discuté de la sécurité régionale et des questions mondiales telles que les droits de l'homme, la migration et la démocratie en Afrique de l'Ouest, rapportent les services de la Présidence.



« J’ai reçu ce jour Mme Urza Zeya, Sous Secrétaire d’Etat américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l'homme. Nous avons échangé sur le partenariat sénégalo-américain dans tous ces domaines ; partenariat solide et confiant », a fait savoir le Président Macky Sall sur son compte Twitter.