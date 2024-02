La statue de Dani Alves a été vandalisée au Brésil

L’image de Dani Alves s’est fortement détériorée depuis son affaire et sa condamnation pour viol. En Espagne, son statut de légende du FC Barcelone a été remis en question. Chez lui, au Brésil et tout particulièrement dans sa ville natale de Juazeiro, les habitants ne veulent plus de sa statue. Comme le rapporte le média brésilien iG Esport, sa statue a d’ailleurs été vandalisée dans la nuit de mardi à mercredi.



De la peinture blanche a été jetée sur la figure de l’ancien défenseur droit du PSG. Ce n’est pas la première fois que la statue inaugurée en 2020 est vandalisée. Elle l’a déjà été avec des habitants qui avaient placé un sac-poubelle dessus.



Footmercato