La tentative d'assassinat de Donald Trump vue par les médias américains

Dès les premières minutes qui ont suivi la tentative d’assassinat de Donald Trump en Pennsylvanie, les médias américains ont essayé de comprendre, analyser et expliquer la situation.



Pour CNN, chaîne de télévision plutôt ancrée à gauche, cette fusillade n’est que le prolongement logique de l’attaque contre le Capitole et des divisions politiques profondes au sein de la société américaine.



Une violence politique qui, pour le New York Times ou CBS News, surgit directement du passé. La chaîne de télévision américaine pointe notamment les parallèles avec l'assassinat de Kennedy en novembre 1963, et la fusillade en mars 1981 qui aurait pu coûter la vie au président Reagan.



Des images historiques

Du côté de Fox News, chaîne ultra-conservatrice, média préféré de Donald Trump, cette attaque serait en fait le résultat de la stratégie de diabolisation mise en place par les démocrates. « Une menace existentielle pour la démocratie ? Il n'en est pas une ! », s'insurge une journaliste de la chaîne.



Mais pour tous ces médias, une chose est sûre, les images de cette tentative d’assassinat vont entrer dans l’histoire, et entrer surtout dans l’album de clichés déjà historiques de Donald Trump, à accrocher à côté de la photo de son casier judiciaire, ou celle du jour de sa condamnation à New York.



Des événements qui ont une chose en commun : ils ont tous boosté la popularité du candidat républicain.