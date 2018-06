La troublante présence de Bara Sady au lancement du plan stratégique 2019-2023 du PAD

L’invitation de Bara Sady, ancien directeur général du port de Dakar sous Wade, a intrigué les participants lors de cette rencontre. Ecroué et placé sous mandat de dépôt pour malversations présumées sur les ressources du port, Bara Sady a bénéficié d’une liberté provisoire et depuis lors, son dossier est pendant devant le deuxième cabinet. Selon « Libération », Bara Sady a été convié à cette rencontre comme invité d’honneur.



Lors de la rencontre, le Direction général du Port autonome de Dakar, Aboubacar Sédikh Beye a lancé son plan stratégique 2019-2023. Ce, pour faire du port de Dakar « un port moteur de l’émergence, et le plus compétitif de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’horizon 2023.