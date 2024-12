La validation du Programme national de développement de la jeunesse 2025-2029 au cœur d'un atelier ce jeudi

La ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye a pris part ce jeudi à l’atelier de validation du programme quinquennal de développement de la jeunesse 2025-2029 (PNDJ). Ce programme financé à hauteur de 318,8 milliards de francs CFA est élaboré en complément de sa nouvelle lettre de politique sectorielle jeunesse, sport et culture.



Mme Gaye a déclaré que « le Programme national de développement de la jeunesse 2025-2029 (PNDJ) constitue un outil d’opérationnalisation des politiques de jeunesse pour la période 2025-2029, est un outil concret pour répondre aux enjeux de ce segment clé de la population, entre 2025 et 2029, conçu dans un esprit inclusif et participatif, intégrant les préoccupations et les points de vue des différents acteurs de l’écosystème jeunesse, dont les problématiques sont transversales ».



La ministre a assuré, que son département déploierait tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre cet « ambitieux programme, qui bénéficie d’une attention particulière des plus hautes autorités du pays ».



Toutefois, le document remis à la presse indique que le PNDJ 2025-2029 vise, entre autres, à renforcer les capacités et l’autonomisation socio-économique des jeunes, à structurer et dynamiser l’engagement citoyen et l’entrepreneuriat dans le cadre du développement territorial et à développer des mécanismes durables pour leur responsabilisation active.