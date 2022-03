Lampard s'est cassé la main en célébrant un but

Ce jeudi soir, Everton s'est donné de l'air après 4 défaites de suite en championnat en s'imposant face à Newcastle dans les dernières minutes sur un but d'Iwobi (90+9e). Le Mirror indique que sur la célébration du but, Franck Lampard, submergé par l'émotion s'est fait mal à la main, mais le plaisir de la victoire atténue sa douleur : «je la prends pour trois points. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais au fil du match, ma main a commencé à trembler un peu plus. Mais je m'en fiche ! J'ai déjà parlé avec lui [le médecin du club] et il m'a donné quelques pilules et je pourrais prendre une bière ou deux.»



L'ancien joueur de Chelsea est satisfait de la victoire de son équipe et espère que ce match pourra inspirer ses joueurs comme il l'a confié à la fin du match :« C'était une nuit incroyable, il est important de mettre de la perspective dessus parce que nous avons besoin de ces nuits et il y a un long chemin à parcourir. Mais nous devons en profiter et réaliser ce qui nous a permis d'obtenir ce résultat, car c'était l'esprit, la solidarité. Certains joueurs ont haussé le niveau ce soir. »