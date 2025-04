Lancement Spacebus 2025 : le Sénégal embarque ses jeunes vers les métiers du spatial

« Le marché mondial du spatial devrait excéder 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie »



La deuxième édition de la caravane scientifique Spacebus a été officiellement lancée hier, dimanche, sous le thème « Le spatial, levier de développement durable ». Un projet porté par l’Agence Sénégalaise d’Études Spatiales (Ases) dirigée par Maram Kaïré et qui ambitionne de faire du Sénégal une véritable nation spatialeDans son discours à l’occasion du lancement, le Président Bassirou Diomaye Faye a salué cette initiative estimant qu’elle vise avant tout à « éveiller des vocations auprès des jeunes, en valorisant les filières scientifiques et techniques ».Aujourd’hui, dit-il, « seuls 16,5% des candidats au baccalauréat sont inscrits en filière scientifique, un chiffre nettement inférieur à ce qu’il fut par le passé ».« L’histoire montre que l’éducation et la formation sont au cœur du développement : sans sciences, sans technologies, il est impossible de relever les défis de l’emploi, de la souveraineté alimentaire, de la santé ou encore du numérique », a martelé le chef de l’Etat.Selon le Président Faye, le marché mondial du spatial devrait excéder 737 milliards de dollars dans la prochaine décennie. « Au-delà de l’enjeu économique, le secteur spatial est hautement stratégique : il représente une quatrième révolution après l’industrie, l’électronique et le numérique », a-t- il assuré.En investissant dans le spatial, poursuit le chef de l’Etat, « nous nous dotons d’outils pour mieux gérer nos ressources naturelles, renforcer la sécurité, accompagner la transition vers une agriculture et une pêche intelligentes, développer la télémédecine, améliorer la prévision météorologique et l’étude du climat, et encourager l’innovation et la création d’entreprises à fort contenu technologique ».Conscient de ces enjeux, le président de la République annonce que le « gouvernement accompagnera fermement les travaux de l’ASES et du GICC pour que le Sénégal et toute l’Afrique bénéficient pleinement des opportunités qu’offre le secteur spatial ».A noter que la caravane Spacebus 2025 parcourra les 14 régions du pays en 25 étapes, avec un programme dense alliant expositions, conférences, ateliers de robotique, d’intelligence artificielle, d’astronomie et de découverte des métiers du spatial.