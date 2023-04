Lancement de la plateforme de lutte des forces vives : RV précise les conditions de son ralliement

Aly Bathily, coordonnateur de la République des Valeurs - France a tenu à apporter quelques précisions sur les conditions de son parti à la plateforme des 64 forces vives de la nation dont le lancement est prévu dimanche.



« La plateforme des 64 forces vives de la Nation : nous allons à une Assemblée générale ce dimanche, à laquelle nous avons vu des documents circuler, dans lesquels la presse est invitée à y assister. Or, pour le moment des positions profondément divergentes existent sur ces documents constitutifs en cours de rédaction», a rappelé M. Bathily.



Qui ajoute: « Il faut souligner et rappeler que des documents sur lesquels le travail est en cours et sur lesquels l’Assemblée Générale décidera de l’orientation stratégique de cette future plateforme ne sauraient en aucun constituer des éléments définitifs».



Bathily a tenu à préciser qu’en ralliant cette plateforme, la République des Valeurs/Réewum Ngor « n’est aujourd’hui liée, par aucune alliance politique, par des éléments programmatiques de gouvernement ou par un projet de gouvernance. Ici en l'occurrence, ce n'est nullement le sujet».



« Il faut que ça soit clair, a-t-il insisté. Avant de poursuivre : «Nous sommes dans une plateforme qui réunit les forces vives de la Nation dont le plus petit dénominateur commun reste le seul et unique élément : la lutte contre la 3ème candidature illégale et illégitime de Macky Sall».



Enfin, a-t-il précisé, à chaque fois que le Sénégal nous a appelé nous avons répondu présent. « Nous avons toujours été là et nous y serons toujours à n’importe quel prix».