Lancement du Projet IRRF au Sénégal : Une Initiative pour l'Assurance Inclusive et le Financement des Risques

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a organisé un atelier de restitution du Diagnostic sur l'assurance inclusive et le financement des risques au Sénégal. Cet événement marque également le lancement du Projet IRRF (Facilité de Financement de l'Assurance et des Risques de catastrophe), une initiative visant à renforcer la résilience des populations vulnérables face aux risques climatiques et aux catastrophes naturelles.



L'objectif est de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte dans les efforts déployés pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) et promouvoir un développement inclusif.

Selon Njoya Tikum, représentante résidente du PNUD au Sénégal, « le Sénégal est le seul pays de l'Afrique francophone subsaharienne à participer à cette initiative, qui vise à accroître la résilience des personnes et des petites et moyennes entreprises (PME) vulnérables aux risques climatiques. En investissant dans la transformation à long terme du marché de l'assurance au Sénégal, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD), cette initiative vise à prévenir, minimiser et gérer les pertes et les dommages liés au changement climatique ».



Elle a souligné que les catastrophes naturelles et les risques climatiques représentent un défi majeur pour de nombreux pays, en particulier les Pays les moins avancés (PMA). « En 2021, les pertes économiques mondiales dues à ces événements ont atteint près de 260 milliards de dollar américain. Le changement climatique aggrave ces impacts, compromettant ainsi les trajectoires de développement des pays vulnérables », a déclaré la représentante résidente du PNUD au Sénégal.



« Une capacité limitée à utiliser l'assurance et le financement des risques »

Selon elle, l'assurance et le financement des risques peuvent jouer un rôle essentiel dans la gestion de ces chocs et crises. « L'extension de la couverture d'assurance peut générer des avantages économiques, tels qu'une augmentation des investissements et une plus grande sécurité socio-économique pour les citoyens. Cependant, les PMA sont confrontés à des obstacles importants pour tirer parti de ces solutions, notamment une capacité limitée à utiliser l'assurance et le financement des risques dans leur gestion financière et leur planification du développement », a-t-elle ajouté.



Afin de relever ces défis, la Facilité d'assurance et de financement des risques, en partenariat avec l'Insurance Development Forum (IDF), a lancé l'Initiative d'engagement, axée sur les PMA et les pays vulnérables au climat du V20. Des fonds de l'initiative globale « Insurance & Risque Finance Facility (IRFF) » ont été reçus pour soutenir le gouvernement sénégalais dans le développement de solutions d'assurance innovantes et durables.



« La Facilité de Financement IRFF du PNUD fournira des conseils politiques, des outils, des approches méthodologiques, des partenariats et des opportunités de mobilisation de ressources pour permettre aux États de mettre en œuvre de nouveaux programmes ou de renforcer les programmes existants liés à l'assurance inclusive et au financement des risques de catastrophe », a annoncé Njoya Tikum.



L'initiative d'engagement, soutenue par le gouvernement allemand, vise trois objectifs globaux et interdépendants : « Promouvoir une meilleure compréhension et une plus grande utilisation du transfert de risque par tous les acteurs, renforcer les capacités des gouvernements et d'autres acteurs clés, et enfin réduire les risques et les obstacles qui entravent la croissance de l'assurance et du financement des risques, notamment le rôle du secteur privé ».



Un appel a été lancé à tous les acteurs ainsi qu'à d'autres partenaires potentiels, pour s'engager dans cette initiative et contribuer à faire du Sénégal un modèle de réussite.