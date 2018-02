Landing Savané désavoue Macky : "Arrêter Khalifa Sall a été une très mauvaise idée"

Le leader du parti And Jef Authentique rame à contre-courant la mouvance présidentielle laquelle il appartient. Landing Savané a déclaré lors d'une conférence de presse samedi qu'il n'était pas d'accord avec l'arrestation du maire de Dakar. Selon lui, ça a tout l'air d'un règlement de comptes politiques.

"J'ai eu à dire tout devant tous ceux qui sont dans cette majorité. Pas parce qu'il (Khalifa Sall) n'a pas de délit, mais parce que ça va être interprété comme un règlement de comptes politiques. Trop vieux loup pour ne pas comprendre qu'en politique, il ne fat pas armer son adversaire. On a fait de la publicité pour Khalifa Sall dans cette affaire-là. Et honnêtement je ne suis pas d'accord", a-t-il dit .



Landing Savané s'est aussi exprimé sur le fichier électoral. Selon lui, il n'y a pas au monde un fichier électoral parfait. Il pense que le fichier actuel dont dispose le Sénégal peut bien lui valoir des élections libres et transparentes.