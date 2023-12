Large du Sénégal : une saisie de trois (3) tonnes de cocaïne d’une valeur 126 milliards de FCFA

Une opération fructueuse de la marine sénégalaise a abouti à la saisie de trois tonnes de cocaïne à bord d'un navire intercepté au sud des eaux sénégalaises, à 425 km au large. L'équipage, composé de sept individus, dont un Sénégalais, un Vénézuélien et cinq ressortissants de la Guinée-Bissau, a été ramené à la base navale de Dakar.



C'est la deuxième prise majeure en moins de 20 jours, portant à près de six tonnes la quantité de cocaïne saisie en mer. La valeur de cette saisie est estimée à 126 milliards de francs CFA, relate Rewmi Quotidien.



« Cette opération intervient dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest et du Centre est devenue non seulement une zone de transit, mais également une région où la consommation de drogue est en augmentation », a souligné l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).