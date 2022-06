Lat Diop, soutien du Président Macky Sall, viole l’arrêté du Gouverneur de Dakar interdisant les rassemblements politiques

L’arrêté du Gouverneur de Dakar se basant sur un communiqué du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) pour interdire tous les rassemblements politiques en cette période préélectorale a été à la base des violents affrontements entre manifestants de la coalition Yewwi Askan Wi et forces de l’ordre le 17 juin dernier. En effet, le préfet de Dakar s’était basé, en partie, sur ce document administratif pour interdire la manifestation prévue par les leaders de YAW.



Toutefois, il semble que l’interdiction ne concerne que les coalitions de l’opposition. Lat Diop, Directeur général de la Lonase et non moins soutien de Macky Sall a organisé ce dimanche 26 juin, un meeting politique à Guédiawaye où le maire Ahmet Aidara a été arrêté vendredi 17 juin pour trouble à l’ordre public et participation à une manifestation non-autorisée.



La coalition Yewwi Askan Wi a d’ailleurs convoqué une manifestation le 29 juin pour dénoncer l’arrestation de ces leaders Déthié Fall, Ahmet Aidara et Mame Diarra Fam.