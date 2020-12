LdC : Manchester United sans Cavani ni Martial à Leipzig

Une dernière journée de Ligue des Champions décisive pour le PSG. Si son avenir dans la compétition est entre ses mains contre Basaksehir, le club de la capitale pourrait devoir regarder avec attention le résultat de la rencontre entre Leipzig et Manchester United. Ce match est également décisif pour les deux formations, alors que les Red Devils ne doivent pas perdre pour se qualifier.



Et Ole Gunnar Solskjaer devra composer avec des absences importantes en attaque. Les Mancuniens seront ainsi privés d'Edinson Cavani et d'Anthony Martial, comme l'a lui-même confirmé l'entraîneur norvégien en conférence de presse en évoquant des petits problèmes physiques pour les deux joueurs.