« Le 24 décembre, les usagers vont prendre le TER», affirme Mansour Faye

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye a donné une nouvelle date pour le démarrage des activités commerciales du Train Express régional, après plusieurs reports du gouvernement. A l’en croire, « le 24 décembre 2021, les usagers vont prendre de train ».



« On pense pouvoir avoir l’autorisation de mise en exploitation commerciale du TER au plus tard le 20 décembre, s’il n’y pas de glissement de calendrier. Mais en tous cas, le 24 décembre 2021, les usagers pourront prendre le Train express régional à partir de la gare de Dakar », a dit Mansour Faye, dans une interview avec L’Observateur.



Le ministre a assuré que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour permettre une mise en service du TER dans les conditions optimales de sécurité. « Je pense que, conformément aux instructions du président de la République, la mise en circulation commerciale du TER se fera avant la fin de cette année. Toutes des équipes techniques et financières sont mobilisées sur ce calendrier ».