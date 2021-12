Le Barça touche au but pour un gros renfort hivernal, l'Angleterre tremble après l'explosion de cas de Covid-19 à Tottenham

Torres à Barcelone contre un joli chèque !



En Espagne, c'est la catastrophe du Barça qui continue de faire parler. En revanche, il y a peut-être un petit rayon de soleil dans ce sombre horizon. Le club est tout proche de boucler son premier renfort pour cet hiver selon Sport. Il s'agit de l'arrivée de Ferran Torres. L'attaquant de Manchester City va coûter cher, environ 45 M€ + 15 M€ de bonus. Les deux clubs se rapprochent de plus en plus d'un accord, alors que le joueur est lui ok pour un contrat de 5 ans.





Les Spurs plongent les Anglais dans la peur



Du côté de l'Angleterre, Tottenham aurait dû jouer ce jeudi, contre Rennes. Mais la rencontre a été reportée à cause du grand nombre de cas positifs de Covid-19 chez les Spurs. Huit joueurs, ainsi que cinq membres du staff, ont été testés positifs dans la journée de mercredi. Et le Daily Express évoque ainsi un véritable «chaos», et un cauchemar qui s'annonce pour Tottenham. À noter que la rencontre contre Brighton en championnat, qui devait se jouer dimanche, a également été reportée. C'est ce que rapporte aussi le Daily Mirror ce vendredi. Le Covid fait aussi les gros titres du Daily Telegraph qui explique que des actions vont être menées pour lutter contre les ravages du virus et son nouveau variant, comme par exemple un nouveau protocole sanitaire, qui sera certainement plus stricte.



Rüdiger, futur «défenseur le mieux payé du monde»



La question du futur contrat d'Antonio Rüdiger continue de faire parler. Selon le Daily Mail, il va devenir le «défenseur le mieux payé du monde» ! À condition qu'il ne prolonge pas avec Chelsea. Les Blues lui ont proposé un nouveau bail, avec un salaire d'environ 140 000 £ par semaine, ce qui fait plus de 160 000 €. Mais toujours selon le journal anglais, il pourrait toucher bien plus. Jusqu'à plus de 400 000 £ par semaine, soit près de 470 000 €. Plusieurs équipes lui font les yeux doux et pourraient bien faire monter les enchères. Le Real Madrid donc, mais aussi le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et la Juventus.