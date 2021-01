Le Barça très en colère contre le PSG pour Messi

Le FC Barcelone n'est pas du tout content de l'attitude du Paris Saint-Germain dans sa manière de gérer son supposé intérêt pour Leo Messi, libre de tout contrat à la fin de saison.



Le PSG ne s'est pas caché. Entre les déclarations de Leonardo pour 'France Football', et celles de Mauricio Pochettino pour la radio espagnole, les Parisiens font comprendre que rien n'est impossible concernant une éventuelle de Messi dans les prochains mois.



Et presque quatre ans après le départ de Neymar vers la ville lumière pour une somme record, il est facile d'imaginer pourquoi la direction du Barça s'inquiète au moment de voir le Parc des Princes flirter aussi ouvertement avec le meilleur joueur de l'histoire du club catalan.



Le quotidien 'Sport' titre "Paris harcèle Messi" ce jeudi, et assure que le PSG aurait un double objectif : tenter de convaincre petit à petit l'Argentin que le PSG est le meilleure solution pour son avenir, et déstabiliser le club blaugrana.



Car il ne faut pas oublier que Parisiens et Catalans se retrouveront au mois de février pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Selon le Barça, les dirigeants parisiens ne joueraient pas "fair-play" sur le dossier Messi en parlant publiquement de leur intérêt d'un joueur qui ne leur appartient pas.



"Indignés", "mal-être", "déloyal" : ce sont les mots que la presse catalane utilisent pour qualifier le sentiment de la direction du Camp Nou envers les actions des Parisiens, une direction qui ne comprendrait pas le comportement de ses homologues alors qu'aucun contact n'aurait été établi sur le dossier Messi.



Le huitième de finale entre les deux clubs s'annonce très chaud, mais apparemment plus dans les bureaux des dirigeants que sur la pelouse.