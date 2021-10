Le Barcelone jette l'éponge pour Paul Pogba

Le club catalan qui cherche un milieu de terrain pour la saison prochaine, n'ira pas plus loin avec l'international français. Son arrivée serait susceptible d'augmenter la masse salariale du Barça. Une situation jugée dangereuse par les dirigeants blaugranas.



Juventus, FC Barcelone. Autant de prétendants prestigieux qui se bousculent au portillon pour accueillir Paul Pogba l'été prochain. Le milieu français qui n'a toujours pas prolongé avec Manchester United, cristallise plus que jamais l'attention. Et son agent Mino Raiola a déjà proposé à plusieurs clubs son client pour lui offrir une belle porte de sortie. Malheureusement pour le clan Pogba, un club a déjà rendu les armes pour enrôler la Pioche la saison prochaine : le FC Barcelone.



Selon les informations de Sport, les Blaugranas ont bien étudié la faisabilité de l'opération Pogba. Ces derniers ont même été un temps séduits par la perspective de voir l'international tricolore rallier la Catalogne. Mais la réalité économique du Barça a vite sonné le glas des espérances de Joan Laporta dans ce dossier. Ainsi, le président barcelonais estimerait la venue du champion du monde irréalisable sur un plan financier.



Le Barça lâche l'affaire pour Pogba

Dans cette période de crise, les hautes sphères catalanes ne peuvent se permettre le moindre écart, et s'attaquer au dossier Pogba pourrait provoquer des dommages collatéraux. Oui, la direction planche sur la future arrivée d'un milieu de terrain au profil similaire, mais le joueur de United ne sera pas l'heureux élu. Car les émoluments du Français à Manchester (17 millions d'euros par saison) restent tout simplement impossible à atteindre pour un club comme le FC Barcelone en ce moment. Autre élément qui a également ramené à la raison Laporta et ses équipes, les commissions astronomiques réclamées par Mino Raiola.



A plusieurs reprises ces dernières semaines, le vice-président Eduard Romeu ou le directeur général Ferran Reverter, ont martelé leur désir de baisser drastiquement la masse salariale du club. Un transfert de Paul Pogba briserait donc la dynamique enclenchée par le board catalan. Autant d'arguments qui ont dissuadé les dirigeants du Barça à lancer les hostilités pour la Pioche. Pour rappel, Paul Pogba a déjà refusé une offre de prolongation de Manchester United malgré des émoluments en hausse (20 millions d'euros par saison). Et une piste prestigieuse se referme pour le récent vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus.