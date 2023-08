Le Bayern officialise l’arrivée de Harry Kane

Le Bayern Munich officialise la signature d'Harry Kane (30 ans). L'attaquant britannique, qui a toujours joué à Tottenham, son club formateur, s'est engagé jusqu'en juin 2027. Il portera le numéro 9, indique RMC Sport.



"Je suis très heureux de faire partie du FC Bayern, déclare Harry Kane. Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde et j'ai toujours dit que je voulais me battre et faire mes preuves au plus haut niveau au cours de ma carrière. Ce club se définit par sa mentalité de gagnant - c'est très agréable d'être ici", a déclaré le capitaine de l’équipe nationale d’Angleterre.



Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Les médias britanniques et allemands ont évoqué un accord supérieur à 100 millions d'euros, rapporte RMC Sport.