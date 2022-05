Le Borussia Dortmund a trouvé le remplaçant d'Erling Haaland

Le coach du BVB en a aussi profité pour évoquer le mercato et l'arrivée de Karim Adeyemi. «Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent nous aide. Karim nous donne beaucoup de rythme et de flexibilité en attaque. Nous avons assez parlé des deux nouveaux défenseurs centraux. Ce sont d'excellents joueurs (Nicklas Süle et Nico Schlotteberck, ndlr). Néanmoins, nous devrons encore faire des ajustements ici et là. Nous voulons toujours faire quelque chose en attaque. Il faut faire en sorte que les futurs joueurs nous fassent avancer en termes de mentalité et de duels. On cherche aussi quelqu'un pour les positions de six et huit. Je suis déjà convaincu que nous pourrons alors attaquer à nouveau».

De Haaland à Haller

Malgré la venue d'Adeyemi, plus en tant qu'ailier pour compenser le départ de Jadon Sancho à MU il y a un an, Dortmund est bien en quête d'un pur numéro 9 pour prendre la difficile succession d'Erling Haaland. Et visiblement, ils ont trouvé leur bonheur. En effet, Der Spiegel et Sport 1 annoncent que les Allemands foncent sur Sébastien Haller (27 ans). L'intérêt n'est pas nouveau, certes. Mais cette fois-ci, le BVB est allé bien plus loin que la simple prise d'informations ou la marque d'intérêt. D'après les deux médias allemands, le joueur de l'Ajax Amsterdam est la priorité des patrons du Borussia Dortmund. Il y a déjà eu plusieurs contacts positifs entre les différentes parties.

Le joueur, qui plaît aussi à Manchester United et Tottenham, a aussi échangé avec le Bayern Munich. Ce qui pousse le Borussia Dortmund à vouloir vite sécuriser cette opération. Mais le BVB ne peut pas faire de folies et doit vendre avant d'acheter cet été. Pour cela, l'écurie allemande compte sur les départs de Manuel Akanji, Emre Can, Nico Schulz, Raphaël Guerreiro et Thorgan Hazard. De quoi renflouer les caisses, en partie remplies grâce à la vente d'Erling Haaland à City pour environ 60 M€. Mais le club a depuis utilisé 30 M€ pour Adeyemi. Et il devra encore aligner les euros pour s'offrir l'Ivoirien (32 buts, 9 assists cette saison). Après Haaland, place à Haller donc à Dortmund.

Erling Haaland va tirer sa révérence. Samedi, à l'occasion de la réception du Hertha Berlin, le géant norvégien va disputer son dernier match sous le maillot du Borussia Dortmund, lui qui va rejoindre Manchester City la saison prochaine. Un départ marquant pour le BVB et Marco Rose, interrogé ce jeudi en conférence de presse. «Le Borussia Dortmund n'arrêtera pas de jouer au football après le départ d'Erling. Nous lui souhaitons bonne chance à Manchester. Il nous a donné de la puissance et de l'énergie et a marqué beaucoup de buts. Mais il est encore jeune et va encore s'améliorer. Nous suivrons son chemin et nous nous reverrons certainement un jour».