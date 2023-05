Le Brésil confirme pour Carlo Ancelotti

Plus de 100 jours après le départ de Tite de la tête de la Seleção, Ednaldo Rodrigues, le président de la CBF, n’a toujours pas trouvé son successeur. Pour autant, le dirigeant brésilien n’a pas changé de cap et souhaite toujours ardemment faire venir Carlo Ancelotti, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid.



«Nous ne lui avons pas fait d’offre, mais nous essayons de savoir s’il veut venir », a indiqué le président de la Confédération brésilienne dans un entretien accordé à beIN Sports.



« On a un plan A et je le dis pour la première fois, on n’a pas à se cacher, Ancelotti est notre favori », a-t-il ajouté.