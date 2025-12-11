«Le Burkina Faso aujourd’hui est une vitrine», assure le capitaine Traoré qui vante son bilan sécuritaire

Le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige le Burkina Faso depuis septembre 2022, a assuré mercredi 10 décembre 2025, lors d'une intervention télévisée, que son pays « est une vitrine, un modèle », dressant notamment un bilan de la situation sécuritaire. Il assure que « toutes les résistances ennemies qui se sont opposées à nos forces ont été écrasées ».



Au Burkina Faso, à la veille de la célébration du 65e anniversaire de l’accession à l’indépendance, Ibrahim Traoré s’est adressé à ses compatriotes. Dans un message d’une dizaine de minutes, le chef de l’État, qui s’est présenté comme un chef de guerre au milieu de véhicules blindés sur un terrain en zone rurale, dresse un bilan positif de la révolution en cours dans son pays. Lutte antiterroriste, progrès industriel et économique : pour le capitaine, cette révolution devra inspirer d’autres peuples.



Saluant les efforts des forces armées burkinabè, Ibrahim Traoré assure ainsi que le Burkina Faso a fait des progrès dans plusieurs domaines, dont la défense, avec la reprise de plusieurs zones des mains de « l'ennemi », sans aucune précision sur ces localités reconquises. « Plusieurs zones ont été reconquises en un mois où nos forces combattantes ont mis pied et s’y sont installées, a-t-il affirmé. Toutes les résistances ennemies qui se sont opposées à nos forces ont été écrasées. Ces criminels qui avaient occupé ces zones de notre patrie, en croyant que c’était leur sanctuaire, ont été délogés dans plusieurs zones, et sont en train de fuir le Burkina Faso. Ils n’ont que deux choix : fuir le Burkina Faso ou mourir ».



« Inspirer d’autres peuples à rejoindre le combat de la révolution »



Dans ce message, plus court que d’habitude, le capitaine Ibrahim Traoré invite par ailleurs les opérateurs économiques à « changer de logiciel », en développant la transformation locale des matières premières.



Agents de santé, enseignants, agriculteurs : tous ont été appelés à redoubler d’efforts, car le monde entier suit ce qu’il se passe au Burkina Faso, assure capitaine Ibrahim Traoré : « Le Burkina Faso aujourd’hui est une vitrine, un modèle : les gens nous suivent et nous n’avons pas d’autre choix que de réussir, pour que ce modèle puisse inspirer d’autres peuples à rejoindre le combat de la révolution, pour que l’Afrique soit libre, digne et prospère. »



Le capitaine Ibrahim martèle qu’ils ne baisseront pas les bras et continueront sur leur lancée, invitant la jeunesse à encourager le combat pour la souveraineté, l’indépendance et la liberté.



Le Burkina Faso est dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir après un coup d'État militaire en septembre 2022.