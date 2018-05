Le Burkina Faso rétablit les relations diplomatiques avec la Chine

Energie, logement, éducation... C'est dans ces domaines que devrait se développer la coopération entre les deux pays, avec une priorité donnée à la santé côté burkinabè, comme l'explique Alpha Barry, le ministre des Affaires étrangères : « Nous avons convenu qu'un grand hôpital devait être érigé à Bobo-Dioulasso. Le domaine de la santé est celui que nous avons mis en priorité dans notre coopération avec la Chine et on devrait commencer par la construction de cet hôpital. »



La reprise de ces relations avec la Chine devrait également entraîner des répercussions à l'échelle régionale, car jusque-là, Pékin refusait de participer à des projets de grande ampleur qui impliquaient Ouagadougou en raison de ses liens avec Taïwan. « Maintenant, il n'y a plus d'obstacles. Des projets comme la boucle ferroviaire Cotonou-Abidjan, des projets comme le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, ou encore le G5 Sahel. La Chine devrait pouvoir être présente sans qu'il y ait de soucis à cause de la position du Burkina Faso », reprend Alpha Barry.



Selon le ministre, Pékin s'est également engagé à aider le Burkina Faso à s'équiper sur le plan militaire pour faire face à la menace jihadiste.