Le Burkina applique le principe de réciprocité dans les procédures de demande de visa

Le capitaine Ibrahim Traoré instruit dans une lettre, la ministre burkinabè des Affaires étrangères d’appliquer strictement le principe de réciprocité suite à la décision du consulat général de France à Ouagadougou d’introduire des changements dans le traitement des demandes de visas pour les passeports diplomatiques et de service.



Selon cette lettre du chef de l’Etat, le consulat général de France à Ouagadougou a fait part au gouvernement burkinabè et aux missions diplomatiques et consulaires ainsi qu’aux organisations internationales et interafricaines accréditées au Burkina Faso, de changements qu’il allait introduire à compter du 2 novembre 2022, dans la procédure de traitement des demandes de visas pour les passeports diplomatiques et de service.



En conséquence, le président Ibrahim Traoré a instruit sa ministre en charge des Affaires étrangères Olivia Rouamba d’appliquer strictement le principe de réciprocité aux détenteurs de passeports diplomatiques et de service français dans le traitement de leurs demandes de visas d’entrée au Burkina Faso.