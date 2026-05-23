Le COMEX de Pastef invite ses militants démissionnaires à suivre « les procédures et normes établies »

Le Comité exécutif (COMEX) du parti Pastef s'est prononcé sur les cas de démissions annoncées sur les réseaux sociaux par certains de ses militants et sympathisants investis de hautes fonctions étatiques.

Dans un communiqué publié ce 23 mai, le Pastef rappelle que « l'exercice ou la renonciation aux responsabilités publiques est un choix individuel librement consenti ».



Les Patriotes invitent tout le monde à « privilégier, en cas de démission, les procédures et normes établies, dans le respect de la chaîne hiérarchique, en passant par les canaux officiels et en attendant la notification formelle de fin de fonction émise par l'autorité compétente ».



Pour celles et ceux des responsables qui, dans l'intérêt exclusif du pays, ont décidé de continuer leur mission, « nous les exhortons, en bons patriotes, à le faire avec rigueur, efficacité et loyauté jusqu'à notification d'une décision de révocation par l'autorité de nomination ».