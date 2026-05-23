Trafic international de cocaïne : trois individus arrêtés, plus d'un kilo saisi par la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les éléments du Groupe de Lutte Anti Drogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale, appuyés par la brigade spéciale de Niague, ont procédé à l'interpellation de trois individus entre les 19 et 21 mai 2026 pour trafic international de cocaïne.



Selon la Gendarmerie nationale, la quantité de drogue saisie s'élève à 1,202 kilogramme.