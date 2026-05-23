Libération des supporters : Idrissa Gana Gueye exprime sa gratitude au Roi Mohammed VI

Idrissa Gana Gueye a exprimé son soulagement après la libération des supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025. Le Roi Mohammed VI leur a accordé la grâce royale. Sur Instagram, le milieu de terrain sénégalais salue un « geste empreint d'humanité, de sagesse et d'apaisement ».



"C’est avec beaucoup de soulagement et de gratitude que nous avons appris la libération de nos supporters détenus au Royaume du Maroc.



Je tiens à adresser nos sincères remerciements aux autorités marocaines, ainsi qu’à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ce geste empreint d’humanité, de sagesse et d’apaisement.



Cette décision honore les liens historiques, fraternels et profondément respectueux qui unissent depuis toujours le Sénégal et le Maroc.



Le football est une passion immense, parfois traversée par l’émotion. Mais il doit toujours rester un espace de respect, de fraternité et de rapprochement entre les peuples africains.



Aujourd’hui, le plus important est que ces supporters puissent retrouver leurs familles, leurs proches et reprendre le cours de leur vie dans la paix, la sérénité et surtout fêter la Tabaski avec leurs familles.

Je souhaite également saluer l’ensemble des démarches entreprises, dans la discrétion et avec responsabilité, par les autorités sénégalaises et marocaines afin qu’une issue favorable puisse être trouvée.



Plus que jamais, nous devons choisir l’apaisement, la dignité et l’unité.

Le Sénégal et le Maroc sont deux nations sœurs, liées par l’histoire, la foi, la culture et une fraternité qui dépasse largement le cadre du sport.



Que cette épreuve nous rappelle à tous que ce qui nous unit sera toujours plus fort que ce qui peut nous opposer.

Avec tout mon respect et mon affection pour les peuples sénégalais et marocain.