Bayern Munich : Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye remportent la Coupe d’Allemagne

Sacrés champions d’Allemagne, Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye ont conclu leur saison de la plus belle des manières en remportant également la Coupe d’Allemagne avec le Bayern Munich.
Le club bavarois s’est largement imposé ce samedi face à Stuttgart sur le score de 3-0, grâce à un triplé de Harry Kane.
Sélectionnés pour la Coupe du monde 2026, Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye ont toutefois suivi cette finale depuis le banc des remplaçants.
Le club bavarois s’est largement imposé ce samedi face à Stuttgart sur le score de 3-0, grâce à un triplé de Harry Kane.
Sélectionnés pour la Coupe du monde 2026, Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye ont toutefois suivi cette finale depuis le banc des remplaçants.
Autres articles
-
Libération des supporters : Idrissa Gana Gueye exprime sa gratitude au Roi Mohammed VI
-
Ligue des champions féminine : le Barça écrase l'OL 4-0 et remporte son quatrième titre
-
Coupe du monde 2026 : Abdoulaye Faye appelle à « une véritable union sacrée » autour des Lions
-
Grâce royale en faveur des supporters sénégalais détenus au Maroc
-
Mondial 2026 : les États-Unis imposent une quarantaine à l’équipe de la RD Congo en raison d’Ebola