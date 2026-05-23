Bayern Munich : Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye remportent la Coupe d’Allemagne

Sacrés champions d’Allemagne, Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye ont conclu leur saison de la plus belle des manières en remportant également la Coupe d’Allemagne avec le Bayern Munich.

Le club bavarois s’est largement imposé ce samedi face à Stuttgart sur le score de 3-0, grâce à un triplé de Harry Kane.



Sélectionnés pour la Coupe du monde 2026, Nicolas Jackson et Bara Sapoko Ndiaye ont toutefois suivi cette finale depuis le banc des remplaçants.