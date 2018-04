Le "CSC" est le 2e meilleur buteur du Barça en Ligue des champions derrière Messi

Más goles para el Barça en la Champions League 2017-18:



[6] Messi

[5] Propia Puerta (cada vez mejor jugador)

[1] Alcácer, Dembélé, Digne, Piqué y Rakitic

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 4 avril 2018



Après leur large victoire de ce mercredi face à la Roma (4-1) en quart de finale de la Ligue des champions, les Catalans se rendront à Rome la semaine prochaine avec la tête bien reposée.Malgré, les 4 buts, leur meilleur buteur en Ligue des champions, Lionel Messi n’a pas trouvé le chemin des buts. En effet, avec 6 buts l’Argentin reste le meilleur du club catalan en Ligue des champions. Après lui, le Barça a bénéficié de 5 buts inscrits par ses adversaires contre leurs camps.Ce qui fait que le « csc » est le deuxième meilleur buteur de Barcelone en Ligue des champions.Alcácer, Dembélé, Digne, Piqué et Rakitic, avec chacun 1 but portent le nombre de buts marqué par les blaugranas à 16. Soit deux de plus que Cristiano Ronaldo, lui seul. Le portugais totalise 14 buts cette saison en Ligue des champions.