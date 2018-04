Le Collectif des Organisations de la Société civile révèle : "Le Président a refusé à deux reprises de surseoir au projet de loi"

Le collectif des Organisations la société civile composé de la mouvance présidentielle, de l’opposition et de la société civile a organisé ce mercredi au centre de Boop une conférence de presse pour s’exprimer sur le projet de loi sur le parrainage qui doit être voté ce jeudi à l’Assemblée nationale par les débutés.



A l’occasion de la conférence, le collectif a révélé avoir rencontré le Président pour la suspension du processus du vote du parrainage mais, le chef de l’Etat leur à opposer un refus catégorique

« Lorsque nous avons rencontré le Président de la République nous lui demandé de surseoir au processus législatif en cours pour permettre au dialogue de s’instaurer. Il nous a dit qu’il était vraiment ouvert au dialogue. Il nous a félicités de cette démarche. Il nous a dit son accord pour mettre sur pied cette commission tripartite : Majorité, Opposition, Société civile. Mais, il nous a dits qu’il ne pouvait pas suspendre le processus. Le lendemain nous sommes repartis à l’assaut pour essayer de le convaincre à travers le Président de l’Assemblée nationale, qui lui était convaincu par notre démarche. Malheureusement, cette deuxième démarche n’a pas obtenu le succès que nous attendions », a révélé le porte-parole du jour.



Mais, avant de rencontrer le président de la République, le Collectif « a rendu visite à l’Initiative pour des élections démocratiques (IED), aux Khalifes généraux : de Touba et Tivaoune, mais également l’Archevêque ». Toutes les tendances politiques confondues, mouvance présidentielle comme opposition ont selon Babacar Ba du Forum du justiciable « salué la démarche de la médiation initiée. Toutes sont tombées d’accord de la nécessité de se parler et de dialoguer. Elles sont d’accord aussi que la régulation des partis politiques au Sénégal est une nécessité mais, il faut en parler »