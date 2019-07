Le Colonel Kébé encore entendu par la Section des recherches

Le Colonel Abdourahim Kébé n'a pas la plus tranquille des retraites. Il enchaîne ses allers et retours à la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane. Selon le journal "Les Echos", l'ancien patron de la Dirpa a été encore entendu par les enquêteurs le 26 juillet 2019.



Nos confrères informent que le Colonel Kébé a remis des documents aux enquêteurs qui lui ont demandé de rentrer chez lui. En attendant que le Procureur décide de la suite à réserver à ce dossier, il est poursuivi pour violation de son contrôle judiciaire et de l'obligation de réserve.