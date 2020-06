Le Congrès de la Renaissance Démocratique enregistre de nouvelles adhésions

Le Congrès de la Renaissance Démocratique a été porté sur les fonts baptismaux par des citoyens regroupés dans des organisations politiques et citoyennes et résolus à s’investir dans une refondation morale, institutionnelle, économique, et sociale du Sénégal, dit avoir enregistré de nouvelles adhésions.



La Conférence des leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique se réjouit d’enregistrer les adhésions du Mouvement Lénen ak Niénen du Professeur Ibrahima SILLA, du Mouvement LABEL Sénégal du Professeur Alassane Kitane et du Parti Africain pour la Renaissance et l’Emergence (PARE SUXXALI SENEGAL) de El Hadji Abdou Karim Fall.



Elle souhaite la bienvenue aux militantes et militants de ces différentes organisations et réaffirme son ouverture aux forces démocratiques, politiques et sociales, préoccupées par la situation de crise permanente qui sévit dans notre pays pour, ensemble et collectivement, construire une véritable alternative, crédible et progressiste, au service exclusif du Sénégal.

Par ailleurs, la Conférence des Leaders du Congrès de la Renaissance Démocratique, consécutivement au crime commis sur la personne de Georges Floyd, citoyen Africain Américain, a adressé une lettre de protestation à l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal destinée aux plus hautes Autorités de l’Administration Américaine.



Sur cette question, le Congrès de la Renaissance Démocratique appelle expressément le Président de la République Macky Sall à convoquer, au minimum, l’Ambassadeur des Etats - Unis d’Amérique, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs fait avec celui de Grande Bretagne suite au reportage de la BBC sur le scandale Petro-Tim dans le quel était cité son propre frère Aliou Sall, à défaut bien sûr d’une vive protestation, sinon d’une condamnation ferme et sans équivoque, au nom du Peuple Sénégalais, de cet acte odieux qui a meurtri et ému l’opinion publique non seulement dans notre pays, mais également sur le Continent et partout à travers le monde.