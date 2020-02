Le Coronavirus, une bénédiction pour les animaux sauvages ?

Les scientifiques soupçonnent qu'un marché de fruits de mer dans la ville chinoise de Wuhan est l'origine probable de l'épidémie de coronavirus, qui a fait 170 victimes jusqu'à présent. Le marché était connu pour le commerce illégal d'animaux sauvages tels que les serpents, les ratons laveurs et les porcs-épics, gardés en cage pour être vendus soit comme nourriture soit comme médicament, jusqu'à ce que la province entière soit mise en quarantaine.

La Chine est le plus grand consommateur mondial de produits issus de la faune sauvage, qu'ils soient légaux ou illégaux.



Selon les responsables de l'Organisation mondiale de la santé, la source principale est très probablement constituée par les chauves-souris. Mais ils pensent que le virus a migré dans un autre animal, qui n'a pas encore été identifié, avant d'infecter les humains.

La Chine a traditionnellement un énorme appétit pour les produits de la faune sauvage. Certains animaux sont consommés pour leur goût, comme un mets délicat, tandis que d'autres sont consommés comme médecine traditionnelle.

Les restaurants de plusieurs régions de Chine sont connus pour servir des plats comme la soupe de chauve-souris (avec la chauve-souris entière à l'intérieur), la soupe faite avec des testicules de tigre, ou des parties du corps de la civette de palmier.

Le cobra frit, la patte d'ours braisée, le vin fait d'os de tigre figurent également au menu des restaurants de gamme supérieure.

Les marchés aux animaux sauvages des bidonvilles abritent des rats, des chats, des serpents et de nombreuses espèces d'oiseaux, y compris des espèces en danger critique d'extinction.



La notion de "yewei" (littéralement "goûts sauvages" en chinois) est une terminologie courante dans toute la Chine qui véhicule culturellement un mélange d'aventure, d'audace, de curiosité et de privilège", a déclaré un enquêteur d'une grande agence internationale qui a mené plusieurs enquêtes sur le commerce des espèces sauvages en Chine.

Les produits issus de la faune sauvage sont également utilisés dans de nombreux médicaments traditionnels chinois, principalement parce qu'on pense qu'ils ont des pouvoirs curatifs pour soigner diverses affections, comme l'impuissance masculine, l'arthrite et la goutte.



La demande de balances de pangolins pour de tels médicaments a presque anéanti l'animal en Chine et le pangolin est maintenant devenu la faune la plus braconnée dans d'autres parties du monde également.

L'utilisation non durable de la corne de rhinocéros pour la médecine traditionnelle chinoise est un autre exemple de la manière dont cette pratique a fait de l'animal une espèce en voie de disparition.

Tout cela se produit alors que l'on estime que plus de 70 % des infections émergentes chez l'homme proviennent d'animaux, en particulier d'animaux sauvages.



L'épidémie a remis en lumière le commerce d'animaux sauvages en Chine, déjà critiqué par les groupes de protection de la nature pour avoir poussé un certain nombre d'espèces au bord de l'extinction.

À la suite de cette dernière épidémie, les autorités chinoises ont interdit temporairement le commerce d'animaux sauvages afin de lutter contre la propagation du virus.

Mais les écologistes profitent de cette occasion pour exiger une interdiction permanente.