« Le Covid-19 a envoyé plusieurs structures sanitaires en faillite », selon Seynabou Samb (délégué médical)

Le Covid-19 a envoyé plusieurs structures sanitaires en faillite. Une révélation faite par Seynabou Samb délégué médical à l’hôpital Principal de Dakar. Elle demande à l’Etat de recruter plus de personnels de santé.



« L’Etat n’est pas un bon payeur. Pour le cas de l’hôpital Principal, au niveau du Covid, nous avons donné tout le matériel qu’il fallait et gérer les malades. On n’a pas pu nous rendre la monnaie par rapport aux matériels utilisés. Ils n’ont pas pu assurer sur le plan financier », a dénoncé Seynabou Samb.



Poursuivant ses propos, il ajoute : « Tous les hôpitaux qui ont des problèmes actuellement, c’est à cause de ce qu’ils ont investi au niveau du Covid et en retour, ils n’ont pas reçu suffisamment d’argent pour pouvoir gérer leur quotidien », livre Walf radio.