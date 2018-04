Le Crous de Thiès saccagé par les étudiants qui reprochent au directeur de politiser les recrutements

Après avoir séquestré les agents de l'Agence comptable, des étudiants de l’université de Thiès auraient emporté 2 millions de F Cfa et des tickets de restauration. Face à la presse, le directeur du Crous de Thiès, Moustapha Guèye a informé qu’un groupe d’étudiants identifiés comme des membres de l’Amicale de l’Ufr/Set, l’avait menacé. Ces étudiants lui reprochent d’avoir politisé «son » institution, avec un recrutement massif de militants de l’Alliance pour la République (Apr), natifs de son fief, Diourbel.



«J’ai amené avec moi des agents de Diourbel. Mais, il y a des Thiessois, des Dakarois, qui travaillent au Crous-T. Tout ce qu’ils ont dit est erroné. 50 individus ont bénéficié de Contrats à durée indéterminée (Cdi). Ils ont été tous maintenus, sauf 5 agents que le Coud a oublié de transférer au Crous-T », a confié Moustapha Guèye. Il a précisé, par ailleurs, que le Crous-T n’appartient pas exclusivement à la ville de Thiès et que tous les Sénégalais sont appelés à y travailler.



«Mieux, le maire de Thiès-Est, Pape Diop, qui est du parti Rewmi, est venu me soumettre des cas, me faisait la remarque que le Crous-T appartient à tous les Sénégalais», a-t-il informé. Avant d’ajouter que «Quand il y a des problèmes, il faut se mettre autour d’une table et discuter».



Moustapha Guèye accuse le président de l’Ufr/Set et ses amis de semer la terreur dans les différents campus et au siège du Crous-T. Une plainte a été déposée par le gérant du restaurant contre ses étudiants.