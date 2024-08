Le Danemark ferme ses ambassades au Mali et au Burkina Faso

Le Danemark va fermer ses ambassades au Mali et au Burkina Faso, où des militaires ont pris le pouvoir, et en ouvrir au Sénégal, au Rwanda et en Tunisie, a annoncé lundi son ministère des Affaires étrangères. «En raison des coups d'État militaires qui ont fortement limité les possibilités d'action dans la région du Sahel, les ambassades au Burkina Faso et au Mali seront fermées», a écrit dans un communiqué la diplomatie danoise, qui explique ouvrir des ambassades au Sénégal, en Tunisie et au Rwanda «dans le cadre de la nouvelle stratégie d'engagement du Danemark auprès des pays africains».

Rfi

