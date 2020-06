Le Docteur Bousso insiste sur le danger que présentent les personnes asymptomatiques (60,7% des contaminés)

Au Sénégal, 60,7% des personnes testées positives à la Covid-19 sont asymptomatiques, depuis le début de l'épidémie le 02 mars dernier. Cela veut dire simplement qu'elles ne présentent aucun symptôme de la maladie, bien qu'ayant le virus dans leur organisme. Il n'y a que 39,3% des personnes testées qui présentent des signes de la maladie.



Cette statistique encourage une bonne frange de la population à douter de l'existence du nouveau Coronavirus au Sénégal. "Plus de la moitié des personnes testées positives sont personnes qui ne présentent pas de signes cliniques", a affirmé le Docteur Bousso.



Ainsi, les dernières mesures prises par le Gouvernement, pour lever l'interdiction du transport interurbain, vont certainement permettre au virus de se propager davantage sur toute l'étendue du territoire. Le taux très élevé de personnes asymptomatiques risque d'être un danger pour les personnes vulnérables (âgées et/ou immunodéficientes). "Il est extrêmement important qu'on puisse mettre l'accent sur ces groupes vulnérables. Et une proposition va être faite dans le cadre de suivi de ces groupes vulnérables", ajoute le Docteur Bousso.



La libre circulation des personnes doit forcément être accompagnée du respect des mesures de prévention. Sans cela, les cas graves vont augmenter et les morts également.