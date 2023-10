Le FC Barcelone a trouvé l’arme fatale pour battre le Real Madrid, l’Angleterre choquée par la sanction de Sandro Tonali

Le FC Barcelone a un plan pour défier le Real Madrid, Sandro Tonali fait encore les gros titres en Angleterre et la France savoure sa soirée européenne, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Le Barça a la solution pour le Clasico

C’est le match sensation du week-end, le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid ! Alors que le Barça est largement touché par une grosse vague de blessures, le club catalan s’en remet à ses jeunes. Et selon Mundo Deportivo : «Fermín López est l’arme du Clasico. Sa prestation en Ligue des champions contre le Shakhtar l’a propulsé dans le onze contre une équipe madrilène qu’il avait déjà battue en pré-saison. Pour Xavi, qui le considère comme une recrue comme les autres, sa polyvalence en tant que joueur intérieur et attaquant est fondamentale compte tenu du grand nombre de joueurs absents de l’équipe.» Le jeune joueur de 20 ans a un vrai coup à jouer et Xavi compte sur lui. Sport met de son côté en avant le «miracle Lewandowski» ! «L’attaquant cherche à obtenir une place dans le groupe pour le Clasico et à avoir des minutes contre Madrid pour soutenir ses coéquipiers. Raphinha sera prêt et Frenkie de Jong est pratiquement exclu en raison de la complexité de sa blessure». Il y a quand même des bonnes nouvelles pour le Barça à la veille de ce choc !



L’Angleterre secouée pour Tonali

Sandro Tonali a été lourdement sanctionné après l’affaire des paris sportifs par la fédération italienne. Le milieu italien de Newcastle a écopé de 10 mois de suspension comme le relaye The Guardian ou le Daily Star qui fait dans le jeu de mot en renommant le joueur «TenAli» en référence aux 10 mois de suspension… Tonali doit encore patienter avant de voir si l’UEFA étend sa sanction à l’international. Ce qui est sûr, c’est qu’il ratera l’Euro si la Nazionale se qualifie. Avec cette sanction de dix mois s’ajoutent huit peines alternatives, le respect d’un traitement anti-ludopathie et la disponibilité pour 16 réunions en présentiel organisées par la Fédération italienne de football. Cet accord doit maintenant être approuvé par le parquet général des sports du CONI (comité olympique italien, ndlr) avant d’être transmis à l’UEFA pour l’extension internationale de la mesure, ce qui l’empêchera de jouer avec Newcastle et qui officialisera donc la fin de la saison du joueur.



La France savoure sa soirée européenne

En France, 4 clubs français jouaient hier soir en Coupe d’Europe ! Et on a assisté à la belle victoire de l’Olympique de Marseille contre l’AEK Athènes (3-1) Comme le placarde La Provence ce matin : «Le sourire retrouvé. Une victoire, du spectacle et des buts : dans un Vélodrome plein comme un œuf, les hommes de Gattuso ont assuré et rassuré hier. Bon pour le moral», juge le quotidien. Pour L’Équipe, c’était «en toute amitié» ! «L’OM n’a pas fait de sentiments et décroche une victoire précieuse qui lui permet de se positionner en tête de son groupe.» De son côté, le Stade Rennais a battu le Panathinaikos (2-1) et pour Ouest France, c’est «une belle surprise», alors que pour L’Équipe, les Rennais ont obtenu cette victoire en «serrant les dents.» Enfin, «le LOSC a souffert, mais s’est sorti du piège slovaque», comme le rapporte La Voix du Nord en s’imposant (2-1) face au Slovan Bratislava !