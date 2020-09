Le FC Barcelone se rétracte pour Luis Suarez !

Décidément, ce feuilleton Luis Suarez est riche en rebondissements. Pour rappel, après la claque monumentale reçue par le FC Barcelone en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2), le club catalan avait décidé de procéder à gros coup de balai. À 33 ans, Luis Suarez a ainsi été placé parmi les stars blaugranas à être gentiment poussées vers la sortie. Une décision actée par un bref coup de fil de Ronald Koeman à l’Uruguayen.



Pour la façon de faire, on repassera, mais toujours est-il que El Pistolero s’est depuis mis en quête d’un nouveau point de chute. Il a refusé la MLS, et Turin semblait alors être la prochaine destination du Culé. Cependant, les lenteurs des formalités administratives (en vue de l’obtention d’un passeport italien) ont fait capoter tout espoir de voir Suarez portant la tunique de la Juve. Un constat confirmé hier par le directeur sportif de la Vieille Dame Fabio Paratici.



Pas de problème, l’Atlético de Madrid est alors sorti du bois. Les choses sont alors allées très vite. L’attaquant sud-américain s’est mis d’accord avec les Colchoneros sur les contours d’un bail de deux ans assorti d’un salaire annuel de 9 M€. De leur côté, les Madrilènes ont vu Alvaro Morata filer à Turin (prêté à la Juventus) et Suarez était donc son remplaçant tout trouvé. Restait alors à convaincre le Barça. Et là encore, tout semblait enfin aller dans le bon sens puisque la radio RAC1 annonçait hier que les dirigeants blaugranas avaient finalement accepté de laisser partir librement leur buteur (sous contrat jusqu’en 2021).



Le Barça ne veut pas le laisser partir gratuitement à l'Atlético

Mais ce matin, patatras. Selon Onda Cero, le Barça était prêt à libérer son joueur à une condition : qu’il ne signe pas au Real Madrid, à Manchester United, à Manchester City ou au PSG. Mais à aucun moment, l’option colchonera n’a été évoquée. Et visiblement, les Catalans n’ont pas accepté le choix de Suarez. Mundo Deportivo confirme en effet en assurant que le président Josep Maria Bartomeu freine des quatre fers et espère toucher quelques deniers si Suarez va bien à l’Atlético.



Un revirement de situation face auquel les Madrilènes ont prévu le coup. En effet, alors qu’il a été proposé a Real Madrid, Edinson Cavani pourrait à nouveau être envisagé. Ses agents seraient même attendus aujourd’hui dans la capitale espagnole pour y rencontrer les Colchoneros. Poussé vers la sortie sans ménagement, Luis Suarez va-t-il se retrouver… contraint de rester ?