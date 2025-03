Le FDR chez le Khalife des Mourides : Modou Diagne Fada dénonce les arrestations et la justice à deux vitesses

Une délégation du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), composée de membres de l’opposition, s’est rendue ce samedi à Touba pour rencontrer le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

S’exprimant au nom du groupe, Modou Diagne Fada a exprimé ses inquiétudes face au régime actuel. Il a dénoncé les arrestations arbitraires et une justice à double vitesse.



« Notre démarche ne vise pas à critiquer gratuitement, mais à faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens. Tout ce qui est fait dans les règles de l’art, nous l’acceptons, mais nous dénonçons également ce qui ne l’est pas, sans manquer de respect à qui que ce soit. Après une année d’observation, nous ne sommes toujours pas rassurés, car nous constatons des persécutions, des intimidations, des accusations et des arrestations arbitraires. Nous aspirons uniquement à la paix et à la stabilité du Sénégal », a-t-il déclaré devant le Khalife.



Il a également sollicité les prières du guide religieux pour la nation et pour leur mouvement, tout en lui présentant ses condoléances suite aux décès de plusieurs figures religieuses à Touba.