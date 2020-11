Le Fc Bracelone va repartir à l'assaut de Neymar

Entre Neymar et le FC Barcelone, l'histoire n'est pas finie. L'histoire pécuniaire d'abord puisque comme nous vous le relations hier, la bataille juridique continue de faire rage entre l'attaquant brésilien et son ancien club, Neymar réclamant près de 60 M€ au Barça !



L'histoire sportive ensuite, même si cela peut paraître surprenant au regard du contexte susmentionné. En effet, le journal ibérique Sport assure ce matin que le numéro 10 du Paris Saint-Germain est bien un objectif de recrutement pour plusieurs candidats à l'élection présidentielle du club catalan. La date des élections a d'ailleurs été entérinée jeudi soir et elles se tiendront le 24 janvier prochain. Le FC Barcelone découvrira donc bientôt son nouveau président, qui pourra s'offrir l'été prochain son premier mercato. Et comme souvent, cela fait office d'argument de campagne. Sport explique que plusieurs candidats ont sondé Neymar et son entourage en vue d'un retour en Catalogne. Et les réponses rapportées seraient positives, bien loin des dernières indiscrétions que nous pouvons lire ces derniers jours. Neymar voudrait encore revenir au Barça Le journal Sport assure que Neymar veut quitter le PSG à la fin de la saison.« Neymar n'a pas l'intention de prolonger sa relation contractuelle avec le PSG, peu importe à quel point la presse française annonce en grande pompe que l'ancien joueur du Barça est heureux au PSG, qu'il se sent adapté à Paris et à la Ligue 1. La star brésilienne a décidé de quitter Paris à la fin de cette saison », peut-on lire. Le but serait de forcer le PSG à le vendre l'été prochain, à un an de la fin de son contrat.



Direction le Barça. Une information étonnante à plusieurs égards. Evidemment le contexte financier tendu entre toutes les parties rend les choses compliquées. Ensuite, des discussions ont bel et bien été entamées entre le clan du Brésilien et le PSG en vue d'une prolongation, comme nous étions les premiers à vous le révéler en octobre dernier. Neymar garde toutes ses options ouvertes, il n'a pas oublié que le FC Barcelone n'avait pas su trouver l'argent nécessaire pour le faire revenir lors du mercato estival 2019 alors qu'il avait fait sa part en annonçant sa volonté de quitter le PSG. Tout serait désormais entre les mains du futur président du club catalan...



Avec Footmercato