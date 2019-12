Le Ghana se félicite du succès de l'opération touristique «l'année du retour»

Le Ghana s’apprête à clore « son année du retour », une campagne touristique pour commémorer les 400 ans de la traite négrière. Pour le gouvernement c’est une réussite économique et touristique éclatante. Mais un investisseur ghanéen questionne la véracité des chiffres avancés par les autorités.



« Bienvenue chez vous », souligne le slogan de « L'année du retour ». L’opération vise à encourager les afro-descendants à venir au Ghana, à la recherche de leurs racines. De nombreux Afro-Américains ont fait le voyage. Plus de 45 000 selon le ministère du tourisme ghanéen.



Les stars aussi ont répondu à l’appel. Comme l’acteur britannique Idris Elba, ou encore la mannequin Naomi Campbell. Le couple star de la musique Jay-z et Beyonce vont même fêter le nouvel an à Accra.



Pour les autorités ghanéennes c’est donc un pari réussi. Selon l’autorité du tourisme, le pays aurait accueilli 200 000 visiteurs de plus que l’année dernière. Le programme aurait même rapporté pas moins de 1,9 milliards de dollars.



Un succès économique que conteste l’entrepreneur ghanéen Bright Simmons. Selon lui cette somme correspond aux revenus global du secteur touristique et non pas à ceux du programme de « l'année du retour ».



Si on isole les nouveaux touristes, notamment afro-américains, on est, selon lui, plus proche de 30 millions de dollars. Bien loin des milliards annoncés par Accra.