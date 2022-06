Le Gouvernement face à la presse ce jeudi...Eau, assainissement et élevage au menu

Le gouvernement fera face à la presse, demain jeudi à 10 heures à Dakar.



Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, Porte-parole du gouvernement et ses collègues chargés de l’Eau et de l’Assainissement, de l’Elevage et des Productions animales répondront aux questions des journalistes