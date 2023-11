Le Hamas relâche 17 otages, 39 prisonniers palestiniens libérés

Ce dimanche, 17 otages israéliens ont été libérés, et 39 prisonniers palestiniens doivent l'être. Parmi les otages doivent libérés, il y a un Russe ; le Hamas indique qu'il s'agit d'un geste « en réponse aux efforts » du président russe Vladimir Poutine et à son « soutien à la cause palestinienne ».



La branche armée du mouvement palestinien Hamas a annoncé ce dimanche la mort du commandant militaire de la Brigade du nord de Gaza et de trois autres cadres, au cours de l'offensive israélienne sur le territoire palestinien.